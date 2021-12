Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, approccio coordinato per affrontare escalation di contagi e variante Omicron

La Commissione propone oggi un “approccio comune e coordinato” dell’Ue per affrontare efficacemente le sfide derivanti dalla ricomparsa quest’autunno del Covid-19 in molti Stati membri. “Ci sono contagi in rapido aumento e una rinnovata pressione sugli ospedali, che richiede un’azione urgente e determinata”, si legge in un comunicato. “La nuova potenziale minaccia della variante Omicron si aggiunge a queste preoccupazioni e sottolinea l’importanza di affrontare la pandemia per progredire verso la sicurezza sanitaria a lungo termine, sia nell’Ue che a livello globale”. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “Nelle ultime due settimane, molti di noi lo hanno sperimentato in prima persona: il Covid-19 è ricomparso infettando alcuni dei nostri amici intimi, colleghi di lavoro, familiari o persone care. Il numero di casi in rapido aumento sta mettendo a dura prova i nostri ospedali e gli operatori sanitari. Inoltre, l’arrivo della variante Omicron richiede la nostra massima attenzione. Ma sono convinta che l’Ue sia all’altezza del compito di affrontare queste sfide. Oggi presentiamo un’ampia gamma di azioni, dall’intensificare i nostri sforzi di vaccinazione e gli investimenti nei trattamenti, al miglioramento del monitoraggio e della prevenzione fino al rafforzamento della nostra solidarietà globale. Nel frattempo ribadisco il mio appello urgente a tutti voi: vaccinatevi, fatevi un richiamo e seguite le regole per proteggervi”.