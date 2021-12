Diocesi: Caritas Massa Carrara-Pontremoli, l’Avvento di fraternità per sostenere i rifugiati al confine della Bielorussia

Per la terza domenica di Avvento, che si celebrerà il 12 dicembre, la Caritas diocesana di Massa Carrara-Pontremoli propone la tradizionale raccolta fondi per l’Avvento di Fraternità. Quest’anno viene indicato, come gesto concreto, il sostegno alla Caritas Bielorussa per aiutare i rifugiati al confine.

“Nella domenica del ‘Gaudete’ – si legge in nota inviata alle comunità – il Battista ci invita a condividere quello che abbiamo perché la gioia non rimanga solo in noi e nella nostra famiglia cristiana”; anche nel tempo forte dell’Avvento-Natale “non possiamo trascurare un mondo che continua a fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19”.

La Caritas diocesana suggerisce per domenica 12 dicembre un commento iniziale alla celebrazione eucaristica e una preghiera dei fedeli. Inoltre, viene rivolto l’invito alla lettura personale dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Inoltre, è stata prodotta dalla Caritas interparrocchiale della cattedrale di Massa e di San Martino Borgo del Ponte una serie di cartelloni per una mostra da affiggere nelle parrocchie.