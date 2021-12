Vita nascente: Treviso, al via oggi un nuovo ciclo di incontri al Consultorio del Centro della famiglia

Prenderà il via oggi, mercoledì 1° dicembre, al Consultorio familiare sociosanitario del Centro della famiglia di Treviso, il Percorso di accompagnamento alla nascita. Si tratta di un ciclo di quattro incontri settimanali in orario serale per accompagnare le coppie alla nascita dei figli e alla transizione consapevole verso la genitorialità.

Il percorso, spiegano i promotori, prevede, in affiancamento a momenti informativi sulla gravidanza e il parto, vere e proprie esperienze pratiche, occasioni di ascolto e confronto in un ambiente protetto e con il pieno coinvolgimento della figura paterna, per sostenere le coppie a compiere scelte informate, partecipate e consapevoli durante il periodo di gestazione e nella nuova vita come genitori.

A guidare i partecipanti saranno l’ostetrica Giulia Fornasier e la psicologa Ilary Padovan, due esperte di perinatalità che offriranno approcci complementari per un accompagnamento dinamico, personalizzato e capace di rispondere alle diverse esigenze.

Oltre al Percorso di accompagnamento alla nascita, tra le altre proposte di supporto alla coppia e alla genitorialità del Consultorio familiare sociosanitario del Centro della famiglia c’è anche un ciclo di quattro incontri – dal prossimo martedì 7 dicembre – sul massaggio neonatale per offrire ai nuovi genitori strumenti per la crescita armoniosa dei loro figli.