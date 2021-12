Sanità: Avis Toscana, domani ad Arezzo seminario “Sangue e plasma: istruzioni per il (buon) uso”

“Sangue e plasma: istruzioni per il (buon) uso”. È il titolo del seminario organizzato da Avis Toscana e Avis nazionale che avrà luogo il 2 dicembre ad Arezzo Fiere e congressi (sala Minerva), all’interno della 16ª edizione del Forum Risk Management obiettivo sanità e salute. Avis è presente al Forum, in programma dal 30 novembre al 3 dicembre, con uno stand dedicato all’associazione, gestito in collaborazione con le Avis dell’area aretina. Durante il seminario interassociativo, moderato dal giornalista Gianluca Testa, si parlerà del “ruolo delle associazioni nei tavoli di lavoro del sistema sangue: Comitati Buon uso del sangue e Comitati di coordinamento in Toscana e non solo”. Il programma è strutturato in due parti: dopo i saluti del direttore di Afd Medicina trasfusionale azienda Usl Toscana Sud Est, Pietro Pantone, si svolgerà il primo blocco dal titolo “Premessa di scenario: i Crs (Centri regionali sangue) e le associazioni”. Interverranno Rosa Chianese (Src Lombardia), Vanessa Agostini (Crs Liguria) e Gianpietro Briola (presidente Avis nazionale). Il secondo blocco è intitolato “Il buon uso”. All’interno si troverà una tavola rotonda dal titolo “Comitati del buon uso e di coordinamento: l’esperienza delle figure coinvolte”. Spazio poi alle associazioni toscane con gli interventi di Claudia Firenze (presidente Avis regionale Toscana), Claudio Zecchi (presidente regionale Fratres) e Patrizio Ugolini (referente settore donazione del sangue di Anpas Toscana). Concluderà il responsabile Crs Toscana Franco Bambi col panel dal titolo “Il sistema trasfusionale toscano (e non solo): istruzioni per il (buon) uso”.