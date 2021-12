foto SIR/Marco Calvarese

“Domani mi recherò a Cipro e in Grecia, per compiere una visita alle care comunità di quei paesi ricchi di storia e di civiltà”. Lo ha annunciato ai fedeli il Papa, al termine dell’udienza di oggi, prima dei saluti ai pellegrini di lingua italiana. “Sarà un abbraccio ai cristiani delle varie confessioni – ha proseguito Francesco – e un’opportunità di avvicinare l’umanità ferita nella carne di tanti migranti in cerca di speranza. Mi recherò a Lesbo. Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera”.