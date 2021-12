Diocesi: Rimini, al via oggi “Shalom”, la nuova rubrica televisiva del vescovo per l’Avvento

Il vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, ha intrapreso il percorso di Avvento rivolgendosi direttamente alla comunità riminese, attraverso un incontro quotidiano. Si tratta del progetto “Shalom. 20 verbi d’Avvento in cammino verso il Natale”, una nuova rubrica televisiva in onda ogni giorno, da oggi, sulla piattaforma streaming icaroplay (www.icaroplay.it). Una rubrica (composta da 20 puntate di circa 4 minuti ciascuna) che rappresenta un percorso a tappe per vivere, raccogliendo virtualmente l’intera comunità di Rimini, l’Avvento e la preparazione al Natale: nel corso di ogni puntata, il vescovo si concentra e pone l’accento su un verbo tipico del cammino d’Avvento (come “attendere” o “vegliare”) o del Natale (“giubilare”, “esortare”). Un’iniziativa che ricalca alcune precedenti esperienze, come “Maranatha 20,35. Tre minuti in preghiera con il Vescovo” e “Shemà Israel. 3 minuti di fede con il vescovo”, andate in onda rispettivamente durante l’Avvento del 2020 e la Quaresima di quest’anno.

“Shalom vuole essere una brevissima sosta quotidiana per questo tempo di preparazione al Natale che è l’Avvento – spiega mons. Lambiasi –. Ogni giorno partiremo da un verbo tipico di questo percorso. Il titolo, ‘Shalom’, è una bella parola che significa pace. Pace intesa non come assenza di guerra ma come pienezza di doni di Dio, del Dio che si fa bambino e viene in mezzo a noi per farci vivere una vita pienamente umana. Più che umana: la vita dei figli di Dio”.