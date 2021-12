Scuola: Age Toscana, domani corso on line per rappresentanti di classe; il 9 dicembre corso sul Consiglio d’istituto

Centinaia di visualizzazioni, decine e decine di richieste da ogni parte d’Italia per le slides: cronaca di un successo on line per il corso di formazione di Giuseppe Richiedei sul ruolo dei genitori negli organi collegiali nella scuola. Adesso che il ghiaccio è rotto, sale l’aspettativa per il primo dei prossimi due eventi, con richieste di informazioni da ogni parte d’Italia: “Rappresentante di classe: vivere serenamente il rapporto con la scuola e i genitori”, in programma domani alle 21 sulla pagina Facebook di Age Toscana, dove potranno essere postate le domande cui risponderà in diretta Rita Manzani Di Goro, presidente regionale ed esperta di normativa scolastica. L’evento è organizzato in collaborazione con Associazioni genitori Age di tutt’Italia, il patrocinio è di Agesc Toscana, che condivide lo stesso interesse e la medesima attenzione per i genitori e per la scuola. A seguire, giovedì 9 dicembre alle 18, sempre sulla pagina Facebook di Age Toscana, un incontro di formazione ancor più impegnativo: “Consiglio d’istituto: istruzioni per l’uso”.

“L’intento – dichiara Manzani Di Goro – è far sentire i genitori a proprio agio e competenti nel loro rapporto con la scuola”. Il corso verterà sul ruolo del rappresentante di classe, la comunità educante, il contributo volontario dei genitori, la cassa scolastica, l’assicurazione, la mensa scolastica e quanto altro verrà proposto dai partecipanti”. Il 9 dicembre si parlerà della competenza dei Consigli d’istituto con un incontro di ben altro impegno, anche normativo: ruolo e compiti; piano triennale dell’offerta formativa; bilancio e consuntivo; utilizzo del contributo volontario dei genitori.