Ex Embraco: mons. Nosiglia (Torino e Susa), “disponibile a farsi garante nel contribuire a spese necessarie per la tutela di lavoratori e famiglie”

Mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, “non intende in alcun modo sovrapporsi né sostituirsi alle competenze, alle attività e agli uffici del sindacato e degli altri enti impegnati nella tutela dei diritti dei lavoratori. Semplicemente, come è già accaduto molte altre volte in passato, mons. Nosiglia è disponibile a farsi garante nel contribuire a quelle spese che si rendessero necessarie per la tutela dei lavoratori e delle loro famiglie”. È quanto si legge in una nota di precisazione diffusa questa mattina dall’arcidiocesi di Torino.

La dichiarazione rilasciata da mons. Nosiglia nei giorni scorsi, viene spiegato, “ha generato un fraintendimento, là dove si afferma che si intende garantire ‘la copertura delle spese legali e di quegli esperti che, nelle varie sedi, dovranno promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori’”.