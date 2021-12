Comunicazione: Premio San Bernardino 2021 per la pubblicità socialmente responsabile a Toyota e Terre des Hommes

Sono state Toyota e Terre des Hommes ad aggiudicarsi il Premio San Bernardino 2021, riconoscimento alla pubblicità etica che premia le migliori campagne di aziende e associazioni non profit distintesi per il messaggio socialmente responsabile veicolato. La cerimonia conclusiva della XIX edizione si è tenuta oggi. L’evento, organizzato da May Communication e Università Lumsa, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della cultura e il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica, si è svolto in diretta streaming, grazie al supporto di Unipol Sai.

Il Premio nella categoria Profit è andato alla campagna “Start your impossible 2021/It could be you” di Toyota con l’agenzia creativa T&P, che – secondo la giuria – trasmette un messaggio di inclusione e ottimismo. Toyota è riuscita a coniugare questo messaggio con il suo core business ed il suo ruolo per una mobilità più sostenibile.

La categoria Non Profit ha visto la vittoria della campagna “Quando una guerra compie 10 anni, l’unico desiderio da esprimere è che finisca” della onlus Terre des Hommes, curata dall’agenzia Acne Milano: un contenuto importante – i 10 anni della guerra in Siria – raccontato con un’idea efficace. La giuria ha ritenuto lo spot rendesse in maniera immediata e tangibile la realtà della popolazione siriana e dei bambini nati e cresciuti in guerra, facendo osservare allo spettatore come la violenza si declini nella loro quotidianità.

Anche i giovani creativi hanno votato le loro campagne preferite, scegliendo per la categoria Profit la campagna “Climate Pledge – Challenge Accepted” di Amazon e Global Optimism in collaborazione con l’agenzia The Community. Per la categoria Non profit hanno conferito la vittoria alla campagna “Non esiste violenza peggiore di quella che si fa chiamare amore” di Svs Donna aiuta donna con Mercurio Productions e Wunderman Thompson.

Il Premio Giovane pubblicitario è stato consegnato ex aequo a Leonardo Caldarola, del Liceo Artistico Ripetta, ed a Stefano Caiazza del Iisp Rosario Livatino di Palestrina. Il premio è stato assegnato ai giovani da Ottavia Ortolani responsabile Progetti di comunicazione e Advocacy dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis).