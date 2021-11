Svezia: nuovo “piano di emergenza contro abusi sessuali”. Incontri per le famiglie su “rischi a cui sono esposti i bambini di oggi”

La diocesi di Stoccolma ha pubblicato una edizione nuova e rivista de “Il piano di emergenza contro gli abusi sessuali sui bambini e sui giovani”. La versione del 2010, dice un comunicato della diocesi, è stata “integrata con la nuova legislazione ecclesiastica e statale” e affronta anche le “dimensioni sempre più digitalizzate che riguardano la vita dei bambini”. L’opuscolo è disponibile in svedese sul sito della diocesi, insieme con indicazioni, materiali, regolamenti a uso delle comunità cattoliche. Oltre ai regolari corsi di formazione per chi opera in ambito ecclesiale, al responsabile diocesano per l’assistenza all’infanzia Björn Håkonsson è stato chiesto di svolgere degli incontri per le famiglie nelle parrocchie della diocesi sui “rischi di abuso sessuale a cui sono esposti i bambini di oggi, nella vita di tutti i giorni, nella Chiesa e nella società in generale”. Gli incontri sono modulati in maniera tale da avere attività formative sia per i bambini sia per gli adulti.