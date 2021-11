Cop26: Glasgow, messe, marce, incontri tematici, preghiere e canti di Taizé per incoraggiare i leader mondiali a prendere decisioni coraggiose

Messe, veglie di preghiere ecumeniche, incontri tematici, marce per il climate action. Un grande movimento, animato anche da Chiese, comunità religiose e organizzazioni cristiane, si è dato appuntamento a Glasgow per sostenere i lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26) e soprattutto per incoraggiare i leader mondiali riuniti a Glasgow a prendere decisioni coraggiose. Sabato 6 novembre, ci sarà una manifestazione globale per la giustizia climatica. A Glasgow, partirà una marcia dei popoli che inizierà al Kelvingrove Park alle 11.30 e si concluderà al parco Glasgow Green per un raduno alle 15. I vescovi cattolici della Scozia invitano i delegati ufficiali, i visitatori a Glasgow e i fedeli di Scozia partecipare a una messa internazionale nella chiesa di St Aloysius, Rose Street, domenica 7 novembre alle 13. La comunità religiosa francese Taizé è stata invitata dal Comitato di coordinamento della Cop26 delle Chiese di Glasgow a partecipare. I fratelli, con i giovani in loco, guideranno la preghiera da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, ogni mezzogiorno nei pressi dell’Università e ogni sera in diversi punti della città. Giovedì 11 novembre, la preghiera principale della veglia si terrà presso la chiesa di St Aloysius in Rose Street. “Vi invitiamo ad accompagnare la Cop26 con un pellegrinaggio di preghiera nel periodo precedente e durante il raduno”, chiedono i frère. Queste preghiere possono svolgersi ovunque, in piccoli gruppi o in assemblee più grandi, se possibile anche visitando iniziative locali legate all’emergenza climatica, oppure offrendo momenti di condivisione attorno al tema”. Il Glasgow Churches Together Cop26 Group ha predisposto un centro di ospitalità e informazione nell’edificio dell’Esercito della Salvezza del centro di Glasgow (1 Houldsworth Street, Glasgow G3 8Ed). L’ufficio rimarrà aperto dalle 8 alle 20 durante tutta la durata della Cop26 per fornire informazioni utili su eventi e attività basati sulla fede. Altri eventi si terranno alla cattedrale di Glasgow: domenica 7 novembre alle 11, il servizio domenicale sarà interamente dedicato al tema climatico con il sermone affidato a Lord Wallace, moderatore della Chiesa di Scozia. Alle 16, si terrà un servizio ecumenico. Lunedì 8 novembre Christian Aid animerà sempre nella cattedrale di Glasgow il colloquio “The Time Is Now: Christian Aid and Friends From Glasgow Cathedral”, dove prenderà la parola anche l’ex arcivescovo di Canterbury Rowan Williams. Dal 1° al 12 novembre, la Cop26 Green Zone è aperta al pubblico presso il Glasgow Science Centre. Gruppi giovanili, società civile, mondo accademico, artisti, imprese di tutto il Regno Unito e di tutto il mondo animeranno eventi, mostre, spettacoli culturali, workshop e conferenze. Oltre 100 espositori, 200 eventi e 11 sponsor “per ascoltare, imparare e celebrare l’azione per il clima”.