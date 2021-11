Protezione giornalisti: Borrell e Jourova (Ue), “non c’è democrazia senza libertà e pluralismo dei media”

“Non c’è democrazia senza libertà e pluralismo dei media. Un attacco ai media è un attacco alla democrazia”. Così in una nota congiunta l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e la vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourova, in occasione della Giornata internazionale, del 2 novembre, per porre fine all’impunità dei crimini contro i giornalisti. “Qualche settimana fa, Maria Ressa e Dimitri Mouratov hanno ricevuto il premio Nobel per la pace 2021 come riconoscimento del loro impegno per tutelare la libertà di espressione – aggiungono –. Con i loro reportage, hanno scoperto violazioni dei diritti umani, corruzione e abusi di potere, mettendo così a rischio la loro vita”. Continuano a crescere le minacce e gli omicidi contro giornalisti. “Purtroppo, le storie e le voci di molti giornalisti indipendenti continuano ad essere messe a tacere in tutto il mondo, anche nell’Ue – concludono Borrell e Jourova –. Staremo al loro fianco e proteggeremo i giornalisti, non importa dove si trovino”.