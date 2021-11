Principato di Monaco: mons. David e i sacerdoti in ritiro a Lérins. “Siamo responsabili della santità gli uni degli altri”

“È una benedizione per un vescovo vivere un tempo spirituale con i suoi sacerdoti”: lo confida l’arcivescovo di Monaco Dominique-Marie David nel video-editoriale del mese, registrato per i fedeli dell’arcidiocesi dalla isola Saint-Honorat di Lérins dove si trova l’abazia cistercense e dove mons. David e alcuni sacerdoti hanno vissuto un tempo di ritiro. A guidare le riflessioni, attorno al tema della “libertà” (“È per essere veramente liberi che Cristo ci ha liberati”), padre Patrick Bonafé. “Mi sono lasciato condurre, come i sacerdoti”, racconta il vescovo, “non ho impartito insegnamenti; ho solo presieduto una celebrazione eucaristica”. L’arcivescovo racconta di come il ritiro fosse necessario per “ritrovare una certa serenità nell’ascolto della Parola di Dio”, dopo le recenti rivelazioni sugli abusi nella Chiesa in Francia, ma anche per “portare nella nostra preghiera, nella nostra intercessione, tutta questa sofferenza, senza dimenticare le vittime che continuiamo a portare, che non vogliamo lasciare da parte nella nostra preghiera”. Mons. David conclude richiamando i fedeli al fatto che “siamo responsabili della santità gli uni degli altri” e che “siamo insieme”: nel cammino della fede, nel crescere nella carità, nella disponibilità all’opera dello Spirito Santo perché “Dio ci ha messo insieme perché possiamo accoglierlo e lasciarlo agire in noi e intorno a noi”.