Papa Francesco: oggi la preghiera al Cimitero Militare Francese di Roma

“Domani mattina mi recherò al Cimitero Militare Francese di Roma: sarà l’occasione per pregare in suffragio di tutti i morti, in particolare per le vittime della guerra e della violenza”. Così il Papa, al termine dell’Angelus di ieri in piazza San Pietro, ha annunciato il suo appuntamento di oggi. “Visitando questo cimitero, mi unisco spiritualmente a quanti in questi giorni vanno a pregare presso le tombe dei loro cari, in ogni parte del mondo”, ha proseguito Francesco, augurando a tutti “una buona festa dei Santi, nella compagnia spirituale di tutti i Santi”. Salutando, infine, i partecipanti alla Corsa dei Santi, organizzata dalla Fondazione “Don Bosco nel mondo”, il Papa ha affermato: “È importante promuovere il valore educativo dello sport. Grazie anche per la vostra iniziativa in favore dei bambini della Colombia”.