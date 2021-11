Cop26: Commissione europea annuncia l’impegno da un miliardo di euro per proteggere le foreste del mondo

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato oggi alla 26ª Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (Cop26), in corso a Glasgow, lo stanziamento di un miliardo di euro quale contributo dell’Unione europea al Global Forests Finance Pledge. “Questo pacchetto di sostegno quinquennale dal bilancio dell’Ue aiuterà i Paesi partner a proteggere, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste in tutto il mondo e rispettare l’accordo di Parigi”, annuncia un comunicato. La presidente Von der Leyen ha dichiarato: “Le foreste sono i polmoni verdi della terra. Dobbiamo proteggerli e ripristinarli. Sono lieta di annunciare che stiamo impegnando un miliardo di euro per proteggere le foreste del mondo. Questo è un chiaro segno dell’impegno dell’Ue a guidare il cambiamento globale per proteggere il nostro pianeta, in linea con il nostro Green Deal”. L’Ue si impegna a collaborare con i Paesi partner “per conservare, ripristinare e garantire la gestione sostenibile delle foreste in modo globale e integrato”. Nell’ambito del miliardo di euro promesso oggi, 250 milioni di euro andranno al bacino del Congo, coprendo otto Paesi (Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Gabon, Burundi e Ruanda) “per proteggere la seconda più grande regione della foresta pluviale tropicale del mondo, migliorando i mezzi di sussistenza per le sue popolazioni”.