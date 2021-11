Missioni cattoliche italiane: Roma, dal 9 al 12 novembre il convegno europeo sulle “radici che non si spezzano ma che si allungano ad abbracciare ciò che incontrano”

“Gli italiani in Europa e la missione cristiana. Radici che non si spezzano ma che si allungano ad abbracciare ciò che incontrano”: è questo il tema del convegno delle Missioni cattoliche italiane in Europa che si svolgerà a Roma, al TH Carpegna Palace, in via Aurelia 481, e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei cardinali Gualtiero Bassetti e Anders Arborelius, di mons. Gian Carlo Perego e mons. Jean Kockerols, oltre a testimonianze da diversi Paesi d’Europa.

Il convegno si aprirà il 9 pomeriggio con il saluto di mons. Perego, presidente della Commissione Cei per le migrazioni e della Fondazione Migrantes, e di don Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes. Seguirà una relazione su “Le persone migranti nella prima evangelizzazione dell’Europa” affidata a d. Saverio Xeres della Facoltà Teologica di Milano. La giornata terminerà con la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei. In serata il docufilm: “Non far rumore. La storia nascosta dei bambini clandestini”. Saranno presenti: Mario Maiellaro (regista), Alessandra Rossi (autrice Rai 3) e Toni Ricciardi (storico, Università di Ginevra).

Il giorno successivo una relazione su “La mobilità umana: fermento della nuova evangelizzazione dell’Europa” affidata al card. Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma e responsabile della Sezione Migrazioni della Commissione per la pastorale sociale del Ccee. Seguiranno un intervento di mons. Perego, che si soffermerà su “La mobilità italiana: fermento della nuova evangelizzazione dell’Europa”, e la testimonianza di Lorenzo Mannelli, emigrato in Belgio. Nel pomeriggio lavori di gruppo e celebrazione eucaristica presieduta dal card. Arborelius. In serata “La profezia di don Tonino Bello e i migranti” affidata a Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione don Tonino Bello. Giovedì 11 novembre due interventi su “Quali comunità di lingua italiana per la missione cristiana oggi?” affidate a mons. Jean Kockerols, vescovo ausiliare di Bruxelles-Malines, e a p. Antonio Grasso, responsabile della Missione cattolica di lingua italiana di Berna, in Svizzera. Al termine la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Kockerols.

Venerdì 12 novembre la santa messa conclusiva presieduta da mons. Perego seguita dalle relazioni dei gruppi di studio e dalla consegna del mandato.