Cinema: dal 9 al 13 novembre a Roma la XXV edizione del Tertio Millennio Film Fest

Si svolgerà a Roma dal 9 al 13 novembre 2021 presso il cinema Doria la XXV edizione del Tertio Millennio Film Fest, il festival cinematografico del dialogo interreligioso, dal titolo “Prendersi cura. Quando il cinema guarda e non passa”. L’8 novembre alle ore 17, inoltre, presso la Filmoteca vaticana, è prevista la pre-apertura del festival con la proiezione del film Futura. Il film di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher riceverà il Premio Fuoricampo, il riconoscimento assegnato dai festival Tertio Millennio Film Fest, Religion Today di Trento e Popoli e Religioni di Terni al film italiano dell’ultimo anno che “ha saputo, meglio di ogni altro, rilanciare e declinare il tema della ricerca del significato più profondo della vita illuminando quello che normalmente si trova, appunto, fuoricampo”. La rassegna, che prevede due concorsi: cortometraggi e lungometraggi con un totale di 16 film in cartellone, si svolge sotto la direzione artistica di Marina Sanna e di Gianluca Arnone e si propone come luogo di dialogo interreligioso e interculturale tra le comunità cattolica, protestante, ebraica, islamica, induista e buddhista a partire dai film in concorso e dai temi da questi proposti. Durante il festival avrà luogo anche un evento speciale intitolato “Rinascita irachena”: Laura Silvia Battaglia e Gianmarco Maraviglia presenteranno un reportage realizzato in Iraq per documentare il fermento culturale in atto nel Paese nell’ambito della creatività cinematografica e audiovisiva. La cerimonia di premiazione si terrà il 13 novembre alle ore 19.30. A seguire, la proiezione del lungometraggio vincitore, decretato dalla giuria interreligiosa.