Cop26: Grande Imam al-Tayyeb (al-Azhar), “non c’è alternativa. Vertice è opportunità per unirsi per un futuro migliore per l’umanità”

Appello del Grande Imam di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, ai leader mondiali riuniti a Glasgow per la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. “Il vertice Cop26 – scrive il Grande Imam sui canali social – è una grande opportunità per aumentare la consapevolezza sui cambiamenti climatici e unirsi per un futuro migliore per l’umanità. Non c’è alternativa alla responsabilità condivisa e alla solidarietà per mitigare il cambiamento climatico. Questa è la responsabilità che tutti noi abbiamo nei confronti delle generazioni future”. Ad ottobre, al-Tayyeb aveva partecipato all’incontro in Vaticano su “Fede e scienza: verso Cop26”, insieme con leader religiosi e scienziati provenienti da tutto il mondo, organizzato dalle Ambasciate di Gran Bretagna e di Italia presso la Santa Sede con la stessa Santa Sede. Al termine dell’incontro, i circa 40 leader religiosi in rappresentanza delle principali religioni del mondo, avevano firmato un appello: “Le generazioni future non ci perdoneranno mai se perdiamo l’opportunità di proteggere la nostra casa comune. Abbiamo ereditato un giardino: non dobbiamo lasciare un deserto ai nostri figli”.