Economia: conferenza online il 4 novembre dell’economista Luigino Bruni,  “Perchè l’economia di Francesco non è gentile”

“Perchè l’economia di Francesco non è gentile”, questo il titolo “provocatorio” della conferenza online dell’economista Luigino Bruni in programma giovedì 4 novembre alle 19, organizzata da Festival Francescano, in collaborazione con l’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica, l’Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Bologna e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose dell’Emilia-Romagna. “È davvero la gentilezza l’aspetto principale della visione economica che fa riferimento ai due Francesco della nostra storia, il santo e il papa?”, è la domanda su cui si incentrerà l’intervento di Bruni, professore ordinario di Economia Politica e coordinatore del dottorato in Scienze dell’Economia civile all’Università Lumsa di Roma. Per iscriversi è necessario collegarsi alla home page del sito www.festivalfrancescano.it e seguire le indicazioni.