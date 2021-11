Diocesi: Viterbo, domani il card. Comastri celebra messa nella parrocchia dei santi compatroni Valentino e Ilario e dona reliquia di Giovanni Paolo II

Nella ricorrenza liturgica del martirio dei santi Valentino e Ilario, protomartiri viterbesi e compatroni della città, il card. Angelo Comastri, già vicario del Papa per la Città del Vaticano e arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano, farà visita a Viterbo celebrando l’eucaristia nella chiesa loro intitolata. Un momento fortemente voluto dalla parrocchia insieme al vescovo di Viterbo Lino Fumagalli per ricordare il giubileo parrocchiale a cinquant’anni esatti dalla sua fondazione e che ha visto promuovere per il quartiere Villanova tanti momenti di aggregazione e momenti celebrativi.

Il cardinale sarà accolto alle 16.45 sul sagrato della chiesa parrocchiale da mons. Fumagalli, dal sindaco Giovanni Arena e dal parroco don Emanuele Germani. Al termine della messa concelebrata da alcuni sacerdoti fra cui il vicario generale e il ministro provinciale dei frati cappuccini, il porporato inaugurerà in fondo alla chiesa una lapide commemorativa dello speciale Anno giubilare concesso da Papa Francesco alla parrocchia per i 50 anni di fondazione. Terminata la celebrazione in chiesa, il cardinale, insieme al vescovo e alle autorità e ai fedeli presenti, si sposterà nel Centro pastorale per l’inaugurazione del teatro parrocchiale dedicato a San Giovanni Paolo II di cui il card. Comastri per la circostanza donerà alla parrocchia una speciale reliquia.

Domani, per speciale volontà di Papa Francesco, a tutti coloro che saranno confessati e comunicati e alle solite circostanze previste dalla chiesa, sarà concesso di lucrare l’indulgenza plenaria varcando la porta santa e pregando secondo le intenzioni del Santo Padre, informa una nota.