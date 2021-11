Diocesi: Arezzo, domani nella concattedrale di Sansepolcro i funerali di mons. Babini

(Foto: diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro)

La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro è in lutto per la morte di mons. Giacomo Babini, che è stato vescovo ausiliare di Arezzo, salito alla casa del Padre ieri, presso l’ospedale San Donato di Arezzo.

Il rito funebre si terrà domani, mercoledì 3 novembre, alle ore 16, nella concattedrale di Sansepolcro, presieduto dall’arcivescovo, mons. Riccardo Fontana. L’emittente diocesana trasmetterà in diretta le esequie (canale 85 e www.tsdtv.it/live).

Mons. Giacomo Babini, nato il 22 febbraio 1929 ad Alfero, una piccola frazione del comune di Verghereto (in provincia di Forlì-Cesena), è stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1953 dal vescovo diocesano Pompeo Ghezzi nella cattedrale di Sansepolcro.

Il suo primo incarico da parroco fu a Pratieghi di Badia Tedalda; successivamente, si occupò della pastorale del mondo del lavoro come cappellano dello stabilimento Buitoni, a Sansepolcro.

Nel 1966 fu nominato parroco della parrocchia della cattedrale di Sansepolcro, a seguito della decisione del vescovo Abele Conigli che – avvalendosi delle prerogative concesse da Papa Paolo VI ai vescovi dopo il Concilio Vaticano II – tolse la parrocchia al Capitolo della Cattedrale affidandola ad una comunità di quattro presbiteri.

Il 25 luglio 1987, mons. Babini vene eletto vescovo ausiliare di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e gli fu affidata la sede titolare di Tubune di Mauritania (succedendo al card. Silvano Piovanelli). Il 19 settembre dello stesso anno è consacrato vescovo dal vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Giovanni D’Ascenzi, con mons. Abele Conigli e mons. Angelo Scapecchi, co-consacranti.

Mons. Giacomo Babini è stato eletto vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello il 7 dicembre 1991 e il 13 luglio 1996 vescovo della diocesi di Grosseto, di cui dal 2001 è vescovo emerito.

Tornato a Sansepolcro, mons. Babini ha vissuto prima nel monastero delle Clarisse e, successivamente, nella Casa San Lorenzo, svolgendo servizio pastorale presso la parrocchia della cattedrale e animando corsi di esercizi spirituali.