Diocesi: mons. Corazza (Forlì-Bertinoro), “uniamoci tutti in un’alleanza per camminare insieme operando per il bene comune”

“Una alleanza per camminare insieme, anche a Forlì”, perché “siamo tutti parte di un’unica umanità”. A lanciare l’appello è mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro, nell’editoriale de “Il Momento”, settimanale d’informazione della diocesi.

Con riferimento alla Settimana sociale appena conclusasi, il presule esordisce: “Una parola rimbalza tra Forlì e Taranto: alleanza”. La pandemia ci ha fatto toccare con mano “quanto sia necessaria la responsabile azione di tutti. Le minacce al clima e alla stessa sopravvivenza della terra, richiedono il contributo di tutti. Dalle Istituzioni mondiali fino alle concrete scelte quotidiane di ciascuno di noi. Servono le scelte politiche dei G 20 e le scelte dei cittadini nel momento in cui vanno nel negozio a fare la spesa, acquistando prodotti che non inquinano”, scrive Corazza. “Tutti – prosegue – devono sentire la responsabilità per contrastare l’inverno demografico. Uniamo le forze per favorire la vita, sull’esempio di nazioni considerate più ‘laiche’ dell’Italia”.

“L’insistenza di Papa Francesco per un cammino solidale rientra nella logica della comunione, per ascoltare lo Spirito che parla alla sua chiesa, per un rinnovato patto di fedeltà al Vangelo in questo cambio d’epoca”, osserva ancora il presule, convinto che oggi “abbiamo bisogno di riempire le nostre piazze di persone che vogliono unire, favorire la coesione sociale, politica ed ecclesiale. Siamo tutti nella stessa barca, ognuno deve operare per il bene comune. Come Chiesa diamo il buon esempio con il cammino sinodale, rinnovando il patto di Alleanza con Dio e con i fratelli e sorelle nostri contemporanei. La Chiesa si mette a servizio per offrire un luogo dove unire in un patto comune le persone di buona volontà”. “Siamo tutti parte di un’unica umanità – conclude -, ci riscopriamo parte di un’alleanza oltre le barriere, che ci invita ad incontrarci in un ‘noi’ più grande e più forte”.