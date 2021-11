Serra International Italia: mons. Patrón Wong (Santa Sede), “essere partecipi della diaconia della santità”

(Foto Sierra International Italia)

“Ogni donna e ogni uomo è chiamato a essere santo, nello stile delle Beatitudini che accompagnano la vostra riflessione durante quest’anno. La santità è un appello che tocca l’intimità di ogni essere umano, e i sacerdoti sono chiamati, oltre a curare il proprio cammino di discepolato e configurazione a Cristo, ad accompagnare da vicino il gregge loro affidato – come spesso ricordato dal Santo Padre Francesco – divenendo, attraverso il sacramento dell’ordine, servi della santità delle sorelle e dei fratelli”. Così mons. Jorge Carlos Patrón Wong, segretario per i seminari della Congregazione per il Clero, nel saluto al Consiglio nazionale di Serra International Italia che si è riunito in questi giorni a Roma. “Attraverso l’esercizio del ministero presbiterale – ha aggiunto mons. Wong, che è anche consulente episcopale del Serra – essi trasmettono i doni di grazia che vengono dalla Parola di Dio, dai Sacramenti, dalla vita comunitaria e dalla testimonianza della carità”. “Sostenendo i sacerdoti in quest’opera di santificazione del mondo e promuovendo le vocazioni all’Ordine Sacro attraverso l’aiuto ai seminaristi”, ha concluso mons. Wong rivolgendosi ai membri di Serra International Italia, “voi siete partecipi di questa diaconia della santità”.