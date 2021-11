Sanità: Fiaso-Fnomceo, istituito un tavolo congiunto sull’evoluzione della medicina generale

La Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) insieme per ridefinire il ruolo della medicina generale alla luce delle nuove sfide della sanità. Fiaso e Fnomceo hanno istituito un gruppo di lavoro congiunto per confrontarsi in modo costruttivo sull’evoluzione della medicina generale e offrire un contributo concreto sul tema della prossimità delle cure e della presa in carico integrata del paziente, a partire dagli obiettivi previsti dal Patto per la salute, dal Piano della cronicità e dal Pnrr. Una straordinaria opportunità di condivisione dei punti di vista di manager e professionisti della sanità, insieme per un obiettivo comune: sostenere la trasformazione della sanità territoriale e ospedaliera attraverso un approccio condiviso volto all’innovazione e inserito in una logica di sistema.

Del gruppo fanno parte, per Fiaso Luca Baldino, Massimo Lombardo e Ciro Verdoliva, rispettivamente direttori generali della Azienda Usl di Piacenza, della Asst Ovest Milanese e della Asl Napoli 1 Centro; per Fnomceo, Guido Marinoni, componente del Comitato centrale e presidente Omceo Bergamo, Paola David, componente del Comitato centrale e vicepresidente Omceo Pistoia e Mariateresa Gallea, revisore dei Conti supplente della Fnomceo.

Per il presidente Fiaso Giovanni Migliore, è “essenziale il confronto costante fra manager e professionisti per rifondare insieme la medicina generale e valorizzare ulteriormente prossimità, fiduciarietà e umanizzazione, tratto distintivo della relazione medico-paziente”. Filippo Anelli, presidente di Fnomceo, dice: “Fiducia e continuità dovranno essere le direttrici per l’evoluzione di questa disciplina e piattaforma di lancio verso nuovi modelli di lavoro, in team multidisciplinari, che prevedano nuove competenze, strumenti e risorse adeguate, un utilizzo mirato della telemedicina”.