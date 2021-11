Libri: Ancora-La Civiltà Cattolica, in uscita oggi “Papi, Vaticano, comunicazione” di padre Federico Lombardi

“Papi, Vaticano, comunicazione. Esperienze e riflessioni” è il titolo del volume di padre Federico Lombardi, in uscita oggi per i tipi di Ancora-La Civiltà Cattolica. “Il libro raccoglie vari contributi di p. Lombardi sul tema della comunicazione”, si legge in un comunicato. Grazie alla sua lunga esperienza, l’autore “può fornire una chiave di lettura originale e ‘da dentro’ sui pontefici degli ultimi anni, e sulla storia e l’azione delle strutture vaticane preposte a questo fondamentale servizio”.

La prima parte del volume è dedicata ai tre Papi cui p. Lombardi è stato vicino: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco; nella seconda parte l’autore racconta la sua esperienza alla guida della Radio Vaticana, del Centro Televisivo Vaticano e della Sala Stampa della Santa Sede. La narrazione si dipana tra passaggi storici importanti (come le transizioni di pontificato) e gli sviluppi della tecnologia, tra momenti di entusiasmo e tempi di crisi.

Chiudono il libro cinque “note” di p. Lombardi, cioè interventi attraverso i quali l’autore, in qualità di direttore della Radio Vaticana, ha preso posizione e ha offerto un orientamento su vicende particolari che avevano suscitato un dibattitto o fatto proliferare le voci e le versioni. La prefazione è firmata da Ferruccio de Bortoli.