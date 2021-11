Diocesi: Napoli, mons. Battaglia ha nominato vicari generali i tre nuovi vescovi ausiliari

L’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, ha nominato vicari generali i tre nuovi vescovi ausiliari: mons. Michele Autuoro, al quale ha affidato in particolare le questioni riguardanti il collegio dei decani, i decanati, le parrocchie, l’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, i Tribunali, il matrimonio; mons. Francesco Beneduce, al quale ha affidato in particolare le questioni riguardanti i vicariati episcopali, la vita consacrata, le Università e il mondo della cultura; mons. Gaetano Castello, al quale ha affidato in particolare le questioni riguardanti la Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, l’Istituto superiore di scienze religiose “Donnaregina”, l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, le fondazioni e le confraternite.

Durante la celebrazione di ordinazione episcopale dei nuovi tre vescovi ausiliari, alla quale sono stati presenti 4 cardinali, 40 arcivescovi e vescovi, mons. Battaglia ha ricordato che “l’episcopato, come ogni ministero nella Chiesa, non è un potere destinato ad accrescere la carriera di chi lo riceve ma è piuttosto un servizio per il bene di tutti, per la crescita di tutti, per il cammino di tutti. Se qualcuno immagina il proprio ruolo come un potentato di cui esporre lo scettro è bene che si immerga nel pensiero del Maestro, confrontandosi con il suo Vangelo, fino a vedere lo scettro del potere trasformarsi sotto i suoi occhi nella brocca del servizio, nel catino del dono nascosto, nell’asciugatoio di chi più che pensare alla propria dignità è proteso a custodire la dignità dell’altro, a curare le sue ferite, a condividere la sua strada”.