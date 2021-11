Riconoscimenti: a Gruppo Sacchi e Avsi il “Premio Social” del Colam Sustainability Awards

Il progetto Avsi e Sacchi per il sociale, nato con l’obiettivo di poter donare un aiuto concreto grazie al sostegno di 250 bambini a distanza, ha vinto il “Premio Social” del Colam Sustainability Awards, dopo essere stato valutato assieme ad altre trenta candidature internazionali.

“Per tutti noi rappresenta un riconoscimento ricco di emozioni e il premio assegnatoci del valore di 5mila euro verrà investito insieme con Avsi in nuove attività che continueranno a garantire un futuro migliore a tutti i bambini che sosteniamo a distanza”, afferma Marco Brunetti, amministratore delegato del Gruppo Sacchi.

“Il Premio Social del Colam Sustainability Awards conferma l’importanza e la necessità per il Terzo settore di fare rete con le aziende. La collaborazione con il Gruppo Sacchi ha permesso ad Avsi di raggiungere negli anni risultati di grande impatto in numerosi progetti di cooperazione e aiuto umanitario. Siamo grati e orgogliosi di aver ricevuto questo premio con il sostegno a distanza, progetto in grado di accompagnare i bambini, le loro famiglie e le loro comunità nel percorso di formazione, crescita e sviluppo”, osserva Giampaolo Silvestri, segretario generale della Fondazione Avsi.

Il Gruppo Sacchi, leader nella distribuzione di materiale elettrico del Nord Italia, ha sempre mostrato concreta sensibilità alle problematiche sociali, sostenendo numerosi progetti umanitari, in Italia e nel mondo. Quest’anno ha partecipato al contest Colam Sustainability Awards, un evento ideato da Sonepar Group per mettere in luce le iniziative delle molteplici aziende del gruppo in tutto il mondo, che abbiano un impatto su tematiche ambientali, inclusive e sociali.

Da oltre 15 anni il Gruppo Sacchi ha avviato la collaborazione con la Fondazione Avsi, un’organizzazione no profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 38 Paesi inclusa l’Italia. Nel 2019, è stata data l’opportunità a 9 collaboratori di incontrare i bambini sostenuti, diventando Ambasciatori del Gruppo Sacchi nel mondo. Cinque giorni in Uganda a contatto con i ragazzi e lo staff di Avsi, per toccare con mano quanto realizzato nelle scuole e nei villaggi di questa realtà apparentemente lontana, ma allo stesso tempo così vicina.