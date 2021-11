Stati Uniti: New York, al patriarca Bartolomeo il premio dell’American Jewish Committee (AjC) “Human Dignity Award”

Foto Arcidiocesi greco-ortodossa d'America

L’American Jewish Committee (Ajc) ha conferito ieri a New York al patriarca ecumenico Bartolomeo il premio “Human Dignity Award” per “la singolare cura di Bartolomeo per l’umanità e l’ambiente e l’eccezionale impegno per la convivenza interreligiosa e l’indispensabile progresso delle relazioni tra ebrei e ortodossi”. “È un privilegio e un onore ricevere, dalle mani di amici così stimati, questo premio alla dignità umana dell’American Jewish Committee”, ha affermato il patriarca Bartolomeo. Sua Santità, si legge in un comunicato dell’Ajc, ha espresso “la più profonda gratitudine per questa espressione di amore e cura, non solo verso la nostra umile persona, ma anche verso ciò che il Patriarcato ecumenico rappresenta: il dialogo, la riconciliazione e la lotta contro l’estremismo religioso, l’odio e l’antisemitismo”. “Per combattere l’antisemitismo, l’odio e la discriminazione di ogni tipo – ha quindi proseguito il patriarca -, dobbiamo essere tutti coinvolti. Il ruolo dell’istruzione e della famiglia è davvero molto importante, ma anche le comunità religiose hanno un ruolo chiave da svolgere nell’eradicare il razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo”. Il premio è stato consegnato da Harriet Schleifer, presidente dell’Ajc; Bobi Baruch, presidente degli affari interreligiosi dell’Ajc; e dal rabbino Noam Marans, direttore delle relazioni interreligiose e intergruppi dell’Ajc.