Venezuela: vescovi, assemblea plenaria on line dal 7 all’11 gennaio

Per la seconda volta l’assemblea plenaria dell’episcopato venezuelano si svolgerà on line dal 7 all’11 gennaio a causa della pandemia di Covid-19. Si inizierà il 7 gennaio alle 9 con l’adorazione eucaristica dalla diocesi di San Cristóbal, celebrata da mons. Mario Moronta, primo vicepresidente della Conferenza episcopale venezuelana. Quindi mons. José Luis Azuaje Ayalail, arcivescovo di Maracaibo e presidente della Conferenza episcopale venezuelana, aprirà l’incontro. Mons. Aldo Giordano, nunzio apostolico in Venezuela, rivolgerà il consueto saluto ai vescovi. Le sessioni si svolgeranno nelle ore mattutine. Questi i principali temi: analisi della realtà in tempi di pandemia; il servizio coordinato tra la Conferenza episcopale venezuelana e il Segretariato permanente dell’episcopato venezuelano in tempi di pandemia; la ristrutturazione del Celam; l’assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi; la celebrazione della II assemblea pastorale nazionale rinviata al 2021. L’incontro si concluderà l’11 gennaio con la presentazione della esortazione pastorale alle ore 11 e l’incontro della Commissione permanente.