Diocesi: Trani, all’Epifania nella parrocchia Spirito Santo s’inaugura una sala multimediale dedicata al beato Carlo Acutis

“Nel giorno dell’Epifania del Signore, in cui Dio si comunica al mondo attraverso il Verbo incarnato, si vuole sottolineare che questa sala multimediale si occuperà di diffondere il Vangelo incarnandolo nei sistemi comunicativi del nostro tempo”. Così don Mimmo Gramegna, parroco della chiesa Spirito Santo di Trani, commenta l’inaugurazione – mercoledì 6 gennaio – di una sala multimediale dedicata al beato Carlo Acutis, “il giovane morto in concetto di santità già definito da Papa Francesco il protettore di Internet”, rende noto un comunicato della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. “Le attività della sala multimediale – prosegue la nota – saranno orientate alla divulgazione del Vangelo on line, attraverso trasmissioni radiofoniche, podcast, creazione di canti liturgici, immagini e post sui social, video” e altro “progettati in collaborazione con ‘Annunciate dai tetti’ che da anni si occupa dell’evangelizzazione on line”. “Uno degli obiettivi della sala multimediale ‘Carlo Acutis’ è insegnare ai più piccoli a riscoprire la bellezza del mondo digitale che, per quanto possa esporre a tanti rischi, permette loro di esprimersi in creatività e genialità affinché – come esorta Papa Francesco nella Christus Vivit – i giovani imparino a ‘usare le nuove tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo’”, spiega don Domenico Bruno, viceparroco e responsabile del progetto “Annunciate dai tetti”.