Epifania: Isola Solidale, calze della Befana per i detenuti di Rebibbia

L’Isola Solidale festeggia anche quest’anno l’Epifania, preparando, in collaborazione con la garante dei detenuti di Roma Capitale Gabriella Stramaccioni, delle “calze” speciali che verranno consegnate domani, mercoledì 6 gennaio, ai detenuti della III Casa circondariale di Rebibbia e della Casa di reclusione di via Bartolo Longo.

Le calze, preparate dai volontari e dagli ospiti dell’Isola Solidale, conterranno pasta, zucchero, biscotti, merendine, panettoni, donati dalla Bauli, e caffè, donato da Caffè Fantini. Questa distribuzione si andrà ad aggiungere al lavoro già svolto dall’Isola Solidale in collaborazione con la garante dei detenuti di Roma Capitale, che ha permesso dall’inizio del lockdown al 31 dicembre 2020 la consegna di oltre 15mila pasti a diverse realtà impegnate nel sociale nella Capitale e a numerosi nuclei familiari in difficoltà economica.

L’Isola Solidale è una struttura che da oltre 50 anni accoglie a Roma detenuti ed ex detenuti grazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000.

“L’esperienza del carcere – dichiara Andrea Valeriani, del direttivo dell’Isola Solidale – è molto difficile e il periodo delle feste spesso risulta anche più difficile del solito. Il nostro vuole essere un gesto per portare a questi detenuti un po’ di gioia in questo giorno di festa, con l’augurio che quella della detenzione possa essere soltanto una parentesi all’interno delle loro vite”.