Diocesi: Caritas Rimini, nasce la “Locanda 3 Angeli” per accogliere senza dimora

Nasce a Rimini una nuova struttura dedicata all’accoglienza di persone senza dimora. Inaugurata pochi giorni fa a Torre Pedrera (via Kassala), frazione del comune di Rimini, la “Locanda 3 Angeli” è una struttura ricettiva gestita dalla Caritas diocesana riminese in grado di ospitare fin da subito 35 senza fissa dimora in altrettante camere da letto singole con bagno. Il tutto, ovviamente, con la giusta attenzione alle norme di sicurezza anti Covid-19. Una realtà resa possibile grazie alla firma di un contratto d’affitto per tre anni con la famiglia Angeli, di Torre Pedrera, e al contributo di circa 55mila euro messo a disposizione dall’Amministrazione comunale fino al 30 giugno 2021. Caritas si è iscritta all’Aia-Associazione italiana albergatori.

“Locanda 3 Angeli non è un hotel Caritas o un albergo dei poveri ma una ‘locanda della comunità’ – è il commento di Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana riminese –. Questo progetto è un sogno partito da lontano e condiviso con associazioni e comune di Rimini. L’emergenza sanitaria ha modificato le nostre vite, anche quelle delle persone che vivono sulla strada. Erano e restano sole e deboli, con il rischio, durante la pandemia, di diventare ancora più sole. Locanda 3 Angeli può accoglierle in sicurezza”. Presente anche la Comunità Papa Giovanni XXIII, i cui volontari svolgono servizio presso la struttura.

“Benedico il Signore per questa giornata – ha detto il vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi –. L’opera della Papa Giovanni XXIII ha fatto tanto in questi anni, come pure il dormitorio Caritas, ma oggi non bastavano più: era necessaria una struttura come la Locanda, un’opera che abbisogna della collaborazione del popolo”. La Locanda 3 Angeli non è una realtà provvisoria o esclusivamente emergenziale: terminato il periodo di freddo, si progetta già un successivo utilizzo per l’accoglienza di persone sfrattate e in cerca di alloggio, come albergo sociale per le vacanze estive e come centro di iniziative ed eventi per Torre Pedrera e l’intera comunità.