Scuola: Kaladich (Fidae), “paritarie pronte per anno 2021-22 con percorsi formativi ricchi di novità”

“Ieri si sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 e possiamo dire con orgoglio che le scuole paritarie sono migliori di un anno fa e sono pronte ad accogliere i nuovi studenti e offrire loro un percorso formativo ricco di novità”. Così la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich, ha commentato l’apertura delle iscrizioni per le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. “Questa pandemia ci ha sicuramente cambiato, e stiamo cercando davvero di seguire quello che dice Papa Francesco, e di uscire migliori da una crisi così grande. Confidiamo anche che vengano accolte le nostre richieste e che davvero la scelta di fronte a cui si trovano oggi le famiglie italiane possa essere libera, come già succede in tutta Europa”. Le iscrizioni sono aperte dal 4 gennaio fino al 25 gennaio e potranno essere fatte sia online che in maniera cartacea o visitando il sito di ogni singola scuola.