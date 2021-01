Epifania: Treviso, in cattedrale la Messa del vescovo Tomasi con i fedeli stranieri

Sarà celebrata, mercoledì 6 gennaio, alle 10.30, in cattedrale, dal vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, la Messa internazionale, nella solennità dell’Epifania del Signore. Parteciperà alla solenne concelebrazione una rappresentanza delle Comunità dei fedeli immigrati di lingua straniera presenti in diocesi. Per permettere a tutti di partecipare, la Messa sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi.

Nel pomeriggio, alle 17, il vescovo di Treviso presiederà il canto dei Vespri. Sono invitati in particolare i fedeli e i consacrati delle parrocchie della città. “Si ricorda che, oltre a ottemperare tutte le condizioni per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, per recarsi in cattedrale è necessario munirsi di autocertificazione, indicando come motivazione: situazione di necessità – motivi religiosi”.