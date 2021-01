Terremoto in Croazia: Caritas Prato, “diamo tutti una mano”

La Caritas diocesana di Prato è accanto alla popolazione croata colpita dal terremoto dello scorso 29 dicembre, con morti e distruzioni, e chiede ai concittadini di dare il proprio contributo facendo una donazione direttamente a Caritas italiana. Tanti gli sfollati e le persone rimaste senza abitazione a causa della distruzione o dell’inagibilità delle proprie case. Caritas italiana si è subito messa in contatto con Caritas Croazia che sta coordinando i soccorsi da parte della Chiesa locale, in coordinamento con i vescovi, i parroci e le Caritas delle diocesi più colpite. La presidenza della Cei ha stanziato 500mila euro dai fondi dell’8 per mille come prima forma di aiuto alle vittime del terremoto con beni di prima necessità (cibo, farmaci, alloggi temporanei, assistenza medica e kit igienico sanitari). Per le offerte, info su www.caritas.it con causale “Terremoto Croazia”.