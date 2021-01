Coronavirus Covid-19: diocesi Vittorio Veneto, morto mons. Francesco Toffoli

Nella notte scorsa, all’ospedale civile di Treviso, dove era ricoverato a causa delle complicazioni legate al contagio del Covid, è morto mons. Francesco Toffoli. Aveva compiuto 80 anni lo scorso 22 settembre.

Nato a Scomigo nel 1940, era stato ordinato a Fregona nel 1965, dal 2018 era collaboratore nell’unità pastorale di Vazzola e San Polo. Precedentemente, dal 1982 al 2018, era stato parroco a Ponte della Priula, assumendo il compito di moderatore dell’Unità pastorale di Susegana dal 2006 al 2018. Cappellano di sua Santità dal 2003, per alcuni anni aveva ricoperto anche l’incarico di vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali (dal 2004 al 2009). Personalità forte e dalla spiritualità esigente, si teneva costantemente aggiornato e curava personalmente un sito (“Spunti pastorali”), nel quale solo qualche giorno fa aveva scritto: “Da oggi, sono costretto a sospendere l’aggiornamento del sito, spero provvisoriamente, poiché sono positivo al Covid. Scusatemi, ma sento di dover fare questa scelta di prudenza per curarmi meglio”. La messa esequiale sarà celebrata nella parrocchiale di Ponte della Priula sabato prossimo, alle 10, dal vescovo, mons. Corrado Pizziolo.