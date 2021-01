Bioetica: Ugci Terni-Perugia, al via il primo ciclo di webinar del progetto “Mishpat”

Al via il progetto “Mishpat”, che in ebraico significa Giustizia, realizzato dalle sezioni locali di Terni e di Perugia dell’Unione giuristi cattolici italiani (Ugci). Un progetto, quello ideato dalle due sezioni, di condivisione di idee e iniziative in materia giuridica, bioetica e antropologica attivate da associazioni, fondazioni, gruppi composti da operatori giuridici che si riconoscono come cattolici, al di là di sigle ed ambiti territoriali.

Sono stati attivati, per l’occasione, una pagina Facebook “Mishpat”, finalizzata alla trasmissione in streaming dei vari webinar dalle varie piattaforme utilizzabili (Googlemeet, Jitsimeet, Youtube, e Facebook), e un profilo Facebook “Giuristi Cattolici Perugia-Terni” per lo scambio di proposte e la conoscenza reciproca per la costituzione di una rete di un network. Attivato anche un gruppo Facebook “Unione Giuristi Cattolici Italiani Pg Tr” per curare e coordinare gli aspetti pratici che interessano gli amministratori-presidenti-referenti. Un canale Youtube permetterà di trasmettere, registrare/conservare gli streaming qualora non si utilizzi Google Meet, ma l’altra piattaforma gratuita Jitsi Meet.

Il progetto inizierà con una prima iniziativa denominata i “Martedì di Ugci”. Per il primo ciclo “La dignità al tempo del post umano”, il titolo del primo webinar, oggi, martedì 5 gennaio, alle 21, è “La funzione rieducativa della pena”. A curarlo nei contenuti, relatori di Ugci Perugia; nella parte tecnica Ugci Terni. Per il secondo ciclo dedicato alla “Chiesa al tempo del Covid 19 (Diritto, Missione, Emergenza sanitaria)” i contenuti saranno curati da Ugci Terni.