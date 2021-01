“A Sua Immagine”: 6 gennaio. Domani la puntata dedicata all’Epifania e all’atto di donare agli altri

L’Epifania è al centro della puntata di domani di “A Sua Immagine”, il programma di Rai Uno dedicato all’informazione religiosa. Prodotta dalla Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, la trasmissione è firmata da Laura Misiti e Gianni Epifani, alla conduzione Lorena Bianchetti. “Epifania significa ‘apparizione, manifestazione’. È il ricordo del momento in cui Gesù si rivela al mondo, attraverso l’incontro con tre sapienti arrivati dall’Oriente: Gaspare, Melchiorre, Baldassare. I re Magi. In questa puntata – ricorda una nota – ci concentreremo su un aspetto importante di quell’incontro. I Magi, infatti, arrivarono alla capanna di Betlemme portando doni. Ed è proprio questo il tema della puntata: l’atto di donare agli altri, un aspetto ancora più importante in un periodo in cui le necessità e i bisogni dei più deboli sono ancora più evidenti”.

Lorena Bianchetti, in studio, ne parlerà con due vecchi amici di “A Sua Immagine”: Ezio Aceti, psicologo infantile, e Marco Tibaldi, teologo. Inoltre, Paolo Balduzzi incontrerà Mattia Villardita, un ragazzo di 27 anni di Savona, che ha fondato l’associazione “Supereroi in corsia” e da tre anni dedica il suo tempo libero a visitare i bambini ricoverati nei reparti pediatrici, vestito da Uomo Ragno.

Poi dritti a trovare una maestra di Pisa, Daniela Bertini, che da qualche anno si reca a trovare i bambini a domicilio. Arriva su una bicicletta coloratissima e porta con sé favole e giochi. Doni immateriali, certo. Ma importantissimi.

A completare il racconto, la storia dei poliziotti della Questura di Frosinone, che, come molti altri in tutta Italia, hanno voluto scendere in campo in prima persona per dare nel loro piccolo una mano. La loro iniziativa si chiama “CondiviDiamo”: hanno raccolto centinaia di chili di generi alimentari dalle aziende della zona.

Chiuderà l’appuntamento l’Angelus recitato alle 12 da Papa Francesco dalla Biblioteca del Palazzo apostolico.