Coronavirus Covid-19: Unione europea invia dispositivi di protezione personale a Montenegro e Macedonia grazie alla riserva RescEu

La riserva europea di dispositivi di protezione sanitaria, RescEu, continua a distribuire materiale ai Paesi che ne hanno più bisogno. Oggi è la volta della Macedonia del Nord, che ha ricevuto 107mila maschere Fffp2, 35mila camici medici e 140mila tute protettive, e del Montenegro, a cui sono state inviate 78mila maschere Ffp2 e 15mila camici medici. Questo invio, secondo il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič, “dimostra, ancora una volta, il valore aggiunto della riserva medica di RescEu nella lotta al coronavirus”. Questo deposito “crescerà ulteriormente nel 2021, per rafforzare gli sforzi dei Paesi all’interno e all’esterno dell’Ue contro la pandemia”, ha affermato il commissario. Dall’inizio della pandemia, dice una nota di Bruxelles, più di 1 milione di maschere protettive Ffp2 e Ffp3 sono state consegnate attraverso RescEu in Italia, Spagna, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. I depositi di queste scorte sono attualmente ospitati in 6 Paesi Ue (Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria, Romania e Svezia).