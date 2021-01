Scuola: Kaladich (Fidae), “in Consiglio superiore istruzione daremo nostro contributo affinché nessuno si discriminato”

“Accogliamo con grande soddisfazione la ricostituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la designazione ministeriale a farne parte” ha dichiarato la presidente Fidae, Virginia Kaladich commentando la nomina da parte del ministero dell’istruzione che ha inserito un rappresentante Fidae, nella persona della presidente nazionale, tra i membri della componente non elettiva del Consiglio. “Il Consiglio è un organo fondamentale per tutto il sistema scolastico italiano che è chiamato ad affrontare una grandissima sfida nell’era della pandemia e anche in quella post pandemica e noi siamo pronti a dare il nostro contributo affinché davvero l’istruzione, di ogni ordine e grado, sia di tutti e per tutti”, assicura Kaladich.