Diocesi: L’Aquila, il card. Petrocchi presiederà la messa dell’Epifania a san Pio X al Torrione

L’arcivescovo metropolita di L’Aquila, il card. Giuseppe Petrocchi, celebrerà la messa dell’Epifania, mercoledì 6 gennaio, nella chiesa parrocchiale di San Pio X al Torrione, con inizio alle 11. Concelebranti saranno i Frati minori conventuali della comunità parrocchiale. Al termine non si terrà il tradizionale rito del bacio del Bambinello nel rispetto delle norme anti Covid-19. Lo riferisce l’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi che informa che la stessa celebrazione sarà trasmessa in diretta su LaqtvAbruzzo (canale 73 del digitale terrestre) e in streaming sulle pagine Facebook Chiesa di L’Aquila e Laqtv Abruzzo.