Diocesi: Torino e Susa, domani nelle cattedrali le celebrazioni presiedute da mons. Nosiglia per la Festa dei popoli

In occasione della solennità dell’Epifania, mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e amministratore apostolico di Susa, presiederà domani due celebrazioni eucaristiche. Alle 10.30, nel duomo di Torino, la messa con sorelle e fratelli migranti per la Festa dei popoli, promossa come ogni anno dall’Ufficio per la Pastorale dei migranti dell’arcidiocesi. Il tema scelto per l’edizione 2021 è “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”.

Nel pomeriggio, alle 18, mons. Nosiglia sarà invece nella cattedrale di Susa per la messa dell’Epifania con la celebrazione della Festa dei popoli.