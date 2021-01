Papa Francesco: intenzione preghiera gennaio, “al servizio della fraternità”

Si apre nel segno della fratellanza il primo video del Papa del 2021, “Al servizio della fraternità”, nel quale Francesco raccomanda alla Chiesa di pregare per tutto il mese di gennaio. Un’intenzione, sviluppata dalla Rete mondiale di preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera) con il sostegno di Vatican Media, che richiama la recente enciclica Fratelli tutti e prima ancora il Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, sottoscritto da Francesco e dal grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019.

“Pregando Dio – afferma il Papa – seguendo Gesù ci uniamo come fratelli a chi prega seguendo altre culture, altre tradizioni e altre credenze”. La preghiera come filo che unisce, anello di congiunzione di “fratelli che pregano”.

“La fratellanza ci porta ad aprirci al Padre di tutti e a vedere nell’altro un fratello, una sorella, con cui condividere la vita o sostenersi a vicenda, per amare, per conoscere”, osserva il Pontefice.

Francesco ricorda che “la Chiesa valorizza l’azione di Dio nelle altre religioni”, non dimenticando che “per noi cristiani la fonte della dignità umana e della fraternità è nel Vangelo di Gesù Cristo”.

Nel pensiero del Papa c’è l’invito a guardare all’essenziale, a tornare alle fonti: “L’essenziale della nostra fede è l’adorazione nei confronti di Dio e l’amore per il prossimo”.

Consci di questa certezza, si apre davanti un orizzonte di grazia: “Preghiamo perché il Signore ci dia la grazia di vivere in piena fratellanza con i fratelli e le sorelle di altre religioni, senza litigare, pregando gli uni per gli altri, aperti a tutti”.