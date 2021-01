Bolzano: frana distrugge hotel Eberle. La struttura era chiusa per le norme anti Covid. Al momento non ci sono vittime

Una frana di pietre, staccatasi dalla parete del monte Tondo, si è abbattuta alle 15.15 sull’hotel Eberle di Bolzano. La struttura alberghiera, che si trova ad una settantina di metri sopra il capoluogo altoatesino, nei pressi delle passeggiate di Sant’Osvaldo, era chiusa per le norme anti Covid. Questo ha evitato la strage. Tutta l’ala est della struttura è stata letteralmente sbriciolata dai massi. Tutti e sette i componenti della famiglia proprietaria della struttura sono riusciti a mettersi in salvo. Al momento sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e dagli altri soccorritori intervenuti subito sul posto per verificare che non vi siano altre persone coinvolte dalla frana. La terrazza dell’hotel, infatti, che offriva una meravigliosa vista sul capoluogo altoatesino, era una sosta amata anche in queste settimane di lockdown, dai bolzanini che andavano a fare una camminata lungo la passeggiata di Sant’Osvaldo.