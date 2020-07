Turchia: Santa Sofia moschea. Schinas (Commissione Ue), “è un giorno complicato, da greco sono amareggiato e arrabbiato”

“In quanto greco sono amareggiato e mi sento anche abbastanza arrabbiato”: lo ha detto il commissario per lo stile di vita europeo Margaritis Schinas questa mattina in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul passaggio di Hagia Sophia da museo a moschea, passaggio segnato oggi dalla prima preghiera del venerdì a svolgersi in questo monumento, patrimonio dell’umanità. “È un giorno complicato e sono sicuro di non essere il solo a provare questo tipo di emozioni”, ha aggiunto Schinas. “Penso che la Turchia a un certo punto dovrà decidere quale voglia essere la propria posizione geopolitica e a chi si vogliano affiancare per il futuro”. Se sarà l’Unione europea, con i suoi principi e valori, ha concluso Schinas, “ciò che sta accadendo oggi con Hagia Sophia è davvero un brutto inizio”.