Imprese: in Italia 11.496 startup innovative, il 3,1% di tutte le società di capitali di recente costituzione

Al termine del secondo trimestre 2020, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del decreto-legge 179/2012 è pari a 11.496, in aumento di 290 unità (+2,6%) rispetto al trimestre precedente. È quanto emerge dalla nuova edizione del report di monitoraggio trimestrale dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative frutto della collaborazione tra ministero dello Sviluppo economico e InfoCamere, con il supporto del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere).

“Possono ottenere lo status di startup innovativa – viene ricordato nel documento – le società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate, e in possesso di determinati indicatori relativi all’innovazione tecnologica previsti dalla normativa nazionale (sintesi dei requisiti e delle agevolazioni)”.

Stando ai dati diffusi, tra le circa 366mila società di capitali costituite in Italia negli ultimi cinque anni e ancora in stato attivo, il 3,1% risulta registrata come startup innovativa al 30 giugno 2020. Il capitale sociale sottoscritto complessivamente dalle startup risulta in crescita rispetto al primo trimestre (+13,0 milioni di euro, +2,0% in termini percentuali) attestandosi ora a quota 656,3 milioni di euro; il capitale medio è pari a 57.090 euro a impresa, in lieve diminuzione (-0,6%) rispetto al dato del trimestre precedente.