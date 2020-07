Migranti: ActionAid, un podcast per capire cosa succede quando sbarcano in Italia

Un podcast per capire cosa succede quando i migranti sbarcano nel nostro Paese. Quali sono le loro storie, le paure, i sogni? Quali sofferenze atroci si portano addosso? Quali difficoltà devono ancora affrontare in Italia? È l’iniziativa “Oltre il mare” di ActionAid Italia che sarà presentata in una conferenza stampa online martedì 28 luglio (ore 18). Il nuovo podcast è disponibile in esclusiva su Audible.it. “In un periodo in cui le politiche migratorie sono tornate al centro del dibattito politico – afferma ActionAid –, il superamento dei ‘decreti Sicurezza’ è l’unica strada possibile per rimettere al centro i diritti e la dignità dei migranti e contrastare propaganda e strumentalizzazioni”. Alla conferenza stampa partecipano: Pietro Bartolo, medico e protagonista della prima puntata; Katia Scannavini, vicesegretaria ActionAid Italia; Kenneth Harley, Brand and communications director Audible.it. L’evento sarà in diretta sui canali Facebook, Linkedin e Youtube di ActionAid Italia. Modera: Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale.