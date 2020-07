Rai Due: O anche no, in tarda serata la quarta replica con un focus sui “caregiver”

Sarà trasmessa nella tarda serata di oggi, venerdì 24 luglio, alle 00.30, su Rai Due, la quarta replica di “O anche no”, il docureality dedicato al sociale e alla solidarietà. In questa puntata Paola Severini Melograni incontra Mattia Indorato, sedici anni, nominato “alfiere” dal presidente della Repubblica per avere inventato un carrello speciale per permettere al fratellino disabile di uscire con lui e con i genitori.

La conduttrice si collegherà anche con Mattia Formenton, figlio di Cristina Mondadori e nipote di Arnoldo, il celebre editore. Formenton è presidente della Fondazione D’Intino creata da sua madre.

Poi sarà la volta di Silvia Salemi, cantante e conduttrice televisiva, che canterà assieme ai Ladri di Carrozzelle una versione “virtuale” del suo successo “A casa di Luca”. Seguirà l’incontro con don Marco Mori, che racconterà la sua esperienza di parroco a Brescia durante la pandemia.

Tra i protagonisti ci sarà anche Laura Bignami, impegnata da anni nella quotidiana battaglia per i diritti dei disabili. Laura Bignami è una donna energica, instancabile, impegnata in mille attività tutte costantemente a favore dei più deboli. Vive direttamente tutti i problemi e le contraddizioni delle famiglie che hanno come figlio un “ragazzo speciale”: uno dei suoi, infatti, ha la sindrome di down. Bignami, che ha una laurea in Fisica, a un certo punto della propria vita si è dedicata alla politica. Nel 2013 è diventa senatrice. Nel corso della sua attività parlamentare si è dedicata al mondo della disabilità. Fu lei a dedicarsi alla legge dedicata alla figura del “caregiver”, il familiare che assiste un congiunto gravemente disabile. Durante il confinamento determinato dalla pandemia, ha unito virtualmente, attraverso il web, le “solitudini” di tanti ragazzi. La puntata si chiuderà con una canzone dei Ladri di Carrozzelle, “Lunedì mattina”.