Carta di Leuca: Alessano, incontro online su “La solidarietà è come una carezza”

Un incontro virtuale sul tema “La solidarietà è come una carezza”. Si svolgerà oggi, venerdì 24 luglio, a partire dalle 19, dalla chiesa “Santissimo Salvatore” di Alessano. Lo organizza la fondazione Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, in preparazione all’evento “#cartadileuca2020 – Mediterraneo, una rete di solidarietà”, che si svolgerà dall’11 al 14 agosto, prevalentemente sul web. Sarà possibile seguirlo in diretta web sul sito della manifestazione, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube. Due le testimonianze di collaboratrici del sodalizio “L’Arca del Mediterraneo” di Foligno cui seguirà la visita del luogo sacro caro a don Tonino Bello, per poi ascoltare il suo pensiero, grazie a immagini d’epoca.

Dopo quello svoltosi lo scorso 17 luglio, sempre propedeutico a “Carta di Leuca 2020”, questo di domani sarà il secondo appuntamento di una serie di incontri virtuali che avranno come tema: “La solidarietà” e che si svolgeranno fino al 7 agosto, ogni venerdì alle 19, da vari luoghi di Alessano.