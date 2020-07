Diocesi: Siracusa, gli auguri dell’Ucsi all’arcivescovo eletto Lomanto. “Compagno del nostro cammino di fede”

“Salutiamo l’arcivescovo Salvatore Pappalardo per la conclusione del suo mandato pastorale e auguriamo al nuovo pastore della Chiesa siracusana, don Francesco Lomanto, buon lavoro”. Lo dichiara il presidente dell’Ucsi di Siracusa, Salvatore Di Salvo, a nome del consiglio direttivo provinciale e dei soci nel messaggio di augurio inviato al nuovo arcivescovo eletto, don Francesco Lomanto. “Lieti per la sua nomina a nostro arcivescovo, ringraziamo il Signore della sua presenza come nostro pastore e padre e invochiamo lo Spirito Santo perché doni a lei la sovrabbondanza della Sua Grazia e a noi la gioia della sua paternità e amicizia come compagno del nostro cammino di fede”. L’auspicio è quello di “un fruttuoso apostolato in mezzo a noi”. Dall’Ucsi anche il “grazie” a mons. Pappalardo per “l’impegno spirituale con cui ha portato avanti i dodici anni alla guida pastorale della nostra arcidiocesi, nonostante i tempi non facili per la Chiesa e le difficoltà legate alle tematiche della comunicazione a fianco dei giornalisti”. “Ringraziamo ancora monsignor Pappalardo che con affetto paterno ha sostenuto l’Ucsi nelle attività di formazione. Accogliamo con un caloroso saluto il nuovo arcivescovo Francesco Lomanto fiduciosi che farà grandi cose per la nostra arcidiocesi”.